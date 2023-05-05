周五美市盘前上升 重点谈科技巨头苹果季度业绩

星期五（5月5日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货连续四天下跌后，终于在星期五（5月5日）受到科技巨头苹果超标的业绩提振而小幅走高。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升24.30点或0.60％，报4085.50点；纳斯达克100指数期货起78.00点或0.60％，报13060.50点；道琼斯指数期货则起148.60点，报33276.30点。

●华尔街股市隔夜（星期四）收低。西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）正在考虑各种战略选择的消息传开后，加重了投资者对美国银行健康状况的担忧，直接打击了各个区域银行如：摩根大通、富国银行等金融机构的股票。

●标准与普尔500指数隔夜下跌29.53点，闭市报4061.22点。重量级的道琼斯指数则跌286.50点，闭市报33127.74点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.37％或47.73点，以12982.48点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是120亿股，比过去20天的105亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●虽然在后疫情时代旅游业已开始恢复，但是这行业的个别公司表现仍参差不齐。线上旅游服务公司Booking Holdings第一季度调整后的盈利是5亿8600万美元，比市场分析师预测的6亿2700万美元低，导致该股在今晚盘前下跌3.02％，报2525.00美元。

●Expedia第一季​​营业额则从去年同期的22亿5000万美元，跃升至26亿7000万美元，总预订量也增长20％，带动该股在今晚盘前上涨6.22％，截稿时报94.72美元。

●在比特币今年上涨的带动下，加密货币交易平台Coinbase隔夜盘后公布的第一季亏损比预期的少，推动该股在今晚盘前上涨9.39％，截稿时报53.84美元。

●星期五下文我们来看看科技巨头苹果（Apple）的季度业绩。今晚盘前该股起3.82美元，截稿时报169.61美元。

●盘前活跃股按序：Carvana Co、西太平洋合众银行、苹果、超微（Advanced Micro Devices）和Western Alliance Bancorp。截稿时，除了超微股价微跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

全球的智能手机市场在收缩了将近15％。但是苹果的iPhone在同期的营业额却能够取得2％的增长，让iPhone成为业绩报告的一大亮点。（路透社）

苹果（Apple Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果季度业绩在iPhone销量强劲的支持下，集团的业绩也超越分析师的普遍预测，带动了苹果股价在隔夜盘后攀升将近2％。虽然苹果的整体销售额还是连续第二个季下降，但苹果首席执行官库克（Tim Cook）说这次的表现已经是超出他们的预测。

根据苹果截至今年4月1日的第二季业绩报告，集团的营业额是948亿4000万美元，每股盈利是1.52美元，毛利率则是44.3％。而Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额929亿6000万美元，每股盈利1.43美元，毛利率则是44.1％。以这三个指标为标准的话，苹果可说是全面超标。

虽然表现超出市场分析师普遍预测，但如果与去年同期的表现相比，苹果的季度净利是从去年同期的250亿1000万美元，缩减至241亿6000万美元。

在各个产品项目方面，iPhone取得的营业额达513亿3000万美元，比预期的488亿4000万美元强劲。其他项目如Mac、iPad等就表现就差强人意了，尤其是Mac的营业额只有71亿7000万美元，比预期的78亿美元少了整整6亿3000万美元。

至于本财季的业绩表现，苹果首席财务官梅斯特里（Luca Maestri）只是笼统的说，预计本季度总营业额将下降约3％。

梅斯特里也说：“我们预计本季度的同比营业额和上季度相似，不过前提是宏观经济前景不会比我们今天预测的差。另外，苹果在数码广告和移动游戏方面也会继续面临宏观经济的挑战。”

据国际数据公司（International Data Corporation）之前的估计，全球的智能手机市场在同期收缩了将近15％。但苹果的iPhone在这个季度里的营业额却能够取得2％的增长，似乎显示过去几年阻碍该产品发展的零件短缺和供应链问题终于有所缓解了。这也是苹果业绩报告的一大亮点。

库克说：“从iPhone的角度来看，这是一个表现相当不错的季度，尤其是与整体市场大环境相比后，它更是如此。”

在Tipranks的25名分析师中，有21名给予苹果股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是177.43美元。