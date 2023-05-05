不愿爱宠关货仓 宠物私人飞机成热门选择

随着宠物在飞行途中死亡的案例层出不穷，许多饲主宁可选择花大价钱携带爱宠共乘私人飞机，也不愿将爱宠寄放在货舱内。

美国《纽约时报》星期四（5月4日）报道，据美国交通部公布的数据，在过去的十年中，有逾200只宠物在航班上死亡，其中大部分是狗，但报告并未说明这些宠物是否死在货物中。

其中，巴哥犬和斗牛犬的死亡率远远高于其他犬类，较易在运输途中出现呼吸困难等情况，美交通部因此建议饲主考虑这类犬种作为货物运输的风险。

饲主还须根据不同航空公司的规则，选择爱宠的“寄舱”方式。例如，一些宠物将受到尺寸限制，体型较大的宠物或须作为“货物”运输，一些航空公司则不运送特定品种宠物。

许多饲主最终因无法接受这类风险，选择放弃与爱宠出游的愿望。

一名热爱带宠物出游的62岁饲主鲁夫说，当他试图带着爱犬搭乘商业飞行时，它们有时会被禁止登机。

鲁夫说：“我只是不明白航空公司为什么不承认这个商业机会，我们会为我们的宠物做任何事情，就像我们会为我们的孩子做任何事情一样。”

宠物无须关笼子 可与主人同机舱飞目的地

为了满足宠物饲主这一市场，私人飞机出租公司VistaJet开始专为宠物提供飞机，在飞行途中，宠物无须关进货舱或笼子，能呆在机舱与饲主一起飞抵目的地；机舱内还提供宠物零食、玩具和软垫等。

VistaJet美国公司总裁丽娜·齐说，想要带着宠物一起旅行的人数一直在稳步上升，在公司的客户群中，有一半会带着宠物搭机。

不过，这些私人航班的价格十分昂贵的，或高达数万美元，即使只是短途旅行。