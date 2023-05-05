世卫：冠病疫情不再是全球公共卫生紧急事件

世界卫生组织星期五（5月5日）宣布，冠病疫情不再是国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC），意味着这场夺走逾690万人生命的流行病已然结束。

路透社报道，世卫组织（WHO）总干事谭德塞说：“昨天（4日），紧急委员会举行了第15次会议，并建议我宣布结束这一国际关注的公共卫生紧急状况，我已经接受了这个建议，我宣布冠病疫情作为全球卫生紧急情况结束。”

2020年1月，世卫组织应急委员首次将冠病警报调高至最高级别，以提高国际社会关注疫情造成的健康威胁，并加强疫苗和治疗方面的合作。

眼下，世卫组织宣布解除这一警报，意味着世界在应对疫情上已取得了标志性进展。不过，世卫组织指出，冠状病毒仍将继续存在于社会中，即使它不再是紧急情况。

谭德塞提醒，解除冠病疫情的PHEIC级别，并不意味着危险已经结束。“国家现在最不该做的，就是以这一消息为借口，放松警惕，拆除所建立的防疫机制，或者向人民发出信息——冠病没什么好担心的。”

根据世卫组织公布的数据，由冠病致死率已从2021年1月每周超过10万人的高峰值持续大幅放缓，截至4月24日的一周内，仅超过3500人死于冠病。

但谭德塞警告说，死亡率大幅降低“并不意味着冠病作为一种全球健康威胁已经结束”。