消息：美拟向台提供5亿美元武器援助

彭博社引述知情人士报道，拜登政府正在为台湾筹措5亿美元（约6.63亿新元）的各类武器装备，并套用它为加速向乌克兰提供武器所使用的快速通道权力。

知情人士透露，美国将通过“总统提取授权”把现有库存中的武器或辅助装备运往台湾。目前尚不清楚准备提供的具体军备种类。

五角大楼和白宫星期五（5月5日）暂未回复置评请求。

美国及盟友对中国军事现代化的步伐愈发担忧，并发出了北京希望在2027年前具备攻台能力的警告。

提取库存将使美国得以绕过漫长的武器签约和生产流程。据美国国会议员称，美国已批准但尚未交付台湾的武器价值高达190亿美元。

美国国会通过的《2023国防授权法》授权总统拜登动用不超过10亿美元的美国库存军备支持台湾，但一些议员抱怨行政当局动作迟缓。国会没有为这些武器的补充拨出资金，因此五角大楼将必须在提取后申请资金。

美国此举势必激怒中国并拖累拜登恢复对华接触的努力。华盛顿已向北京提出，安排两国国防部长奥斯汀和李尚福6月在新加坡香格里拉论坛期间会晤。

美国指控中国间谍气球2月飞越领土后，双方大多数高层沟通已陷入僵局。

奥斯汀和国家情报局总监海因斯说，他们不认为中国大陆武力攻台的风险迫在眉睫。