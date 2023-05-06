美疾控中心主任瓦伦斯基辞职

美国疾病控制和预防中心（CDC）主任瓦伦斯基将辞去CDC主任一职。

瓦伦斯基星期五（5月5日）向美国总统拜登递交辞呈，并在CDC会议上宣布了这项决定。瓦伦斯基在辞呈中说，对于辞去CDC主任的决定“感觉复杂”，“冠病疫情公共卫生紧急状态的结束意味着我们国家、公共卫生和我的职业生涯都将经历巨大转变”。她还说，自己在CDC所做的工作“是自己职业生涯最值得骄傲的事”。

CDC当天说，瓦伦斯基将于6月底离职。

拜登当天发表声明，对瓦伦斯基在CDC的工作表示赞赏。拜登说，瓦伦斯基所做的努力“拯救了生命”，使“CDC成为更完善的机构，可以更好地应对健康威胁以及保护美国民众”。

瓦伦斯基在担任CDC主任期间致力于CDC结构改革，包括精简管理层、提高实验室水平、成立专门研究冠状病毒部门等。

瓦伦斯基1969年出生于马萨诸塞州，先后毕业于约翰斯·霍普金斯大学和哈佛大学，是传染病学专家。她曾担任哈佛大学医学院教授、麻省总医院（Massachusetts General Hospital）传染病科负责人等。瓦伦斯基2021年1月20日出任CDC主任。

据CDC统计，截至5月4日，美国确诊感染冠病病例数超过1.04亿起，死亡病例数超过113万起。

世界卫生组织5日宣布，冠病疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。