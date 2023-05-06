法意关系紧张 法总理吁双方展开对话

法国与意大利两国因移民问题导致的紧张关系仍然持续。法国总理博尔内星期五（5月5日）呼吁双方展开对话，缓和矛盾。

法国内政部长达尔马宁星期四（4日）在参加电台访谈节目时说，意大利总理梅洛尼无法解决意大利面临的移民问题。相关言论引发意方不满。意大利外长塔亚尼取消访问法国的行程。

塔亚尼星期五进一步说，法方应为有关言论向意方道歉。他认为达尔马宁冒犯了意大利人，也冒犯了意大利政府和梅洛尼本人。

法国总理博尔内寻求为法意紧张关系降温。她5日晚些时候在出席公开活动时说，意大利是法国的关键伙伴，法意两国的关系基于互相尊重。她呼吁双方应集中精力，展开对话，继续合作。

法国政府发言人韦朗5日也就达尔马宁的有关言论作出解释，称达尔马宁无意“排斥”意大利人。他也说，法方愿与意大利继续合作。

不过法国交通部长博纳并没有针对意大利发表相对更为缓和的言论。他强调了意大利的右翼政府和法国“亲欧盟”内阁的政治区别。博纳说，如果没有欧洲合作，就没有解决移民问题的方案。

意大利媒体5日纷纷报道意方对达尔马宁言论的反应，也有媒体透露，意大利总理梅洛尼未来访问法国的行程也面临被取消的风险。

近期穿越地中海进入意大利的移民人数激增——今年以来已有超过4万名移民到达意大利，这一数字是去年同期的约四倍。意大利政府今年4月宣布全国进入为期6个月的紧急状态。法国官方已着手应对法意边境“移民压力的增加”。