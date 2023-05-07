岸田抵达首尔 寻求加深日韩合作关系

日本首相岸田文雄星期天（5月7日）抵达韩国首尔，与韩国总统尹锡悦举行首脑会晤，寻求在朝鲜威胁加剧和中国态度强硬的背景下，进一步深化日韩合作关系。

路透社报道，此次的双边会晤是日本领导人近12年来首次访问韩国，也是继尹锡悦3月访日后的回访行程。出发前，岸田对记者说，他希望与尹锡悦进行“基于信任关系的公开讨论”，但未详细说明问题。

另一方面，尹锡悦因积极改善日韩关系在国内面临批评。抨击者认为，尹锡悦在改善双边关系上所付出的努力比实际得到的还要多，包括提议韩国企业对日本二战强征劳工进行赔偿。

韩国官员希望岸田能做出某种姿态以回报韩国的付出，并提供一些政治支持。

韩国大学国际关系学教授李新华说，面对朝鲜的核威胁，这次的首脑会晤或重点讨论安全合作议题。她补充说：”在概述了加强延伸威慑计划的‘华盛顿宣言’框架内，韩国将探讨如何加强与日本的合作。”

日本一名外务省官员则说： “在应对朝鲜的威胁和确保印太地区的自由开放方面，我们（日韩）有很多合作的机会。”

不过，横在两国之间的历史差异也是不可忽视的现实，分析认为，这一差异或给两国首脑之间的合作关系埋下阴影。

李新华说，大多数韩国人认为日本没有为其在1910至1945年占领韩国时所犯下的暴行而道歉，”他们认为岸田在访韩期间，应该表现出诚意，比如提及历史问题并表达歉意”。

韩国总统办公室星期五（5日）说，为期两天的韩日首脑会谈将讨论针对朝鲜核威胁的安全合作及情报共享、半导体等经济产业领域的合作、社会文化交流等议题。

岸田将在韩国开展为期两天的国事访问。