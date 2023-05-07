纪念查尔斯加冕 英国将举行数千场街头派对

为纪念英国国王查尔斯三世加冕，英国星期天（5月7日）将举行数千场街头派对，并在伦敦温莎举办一场预计有2万人观看的演唱会。

法新社报道，查尔斯星期六（6日）加冕为王，来临星期一（8日）已定为公共假期。白金汉宫说，国王查尔斯和王后卡米拉希望这个长周末 “将提供一个与亲朋好友和社区友邻共度时光及欢庆的机会”。

查尔斯和卡米拉将举办私人招待会，并于当晚参加在温莎城堡举办的演唱会。

查尔斯三世的胞妹安妮公主将出席位于温莎的一场社区街头派对。其他主要王室成员也计划出席多场社区派对和“大午餐会”（Big Lunch parties）。

首相苏纳克设午宴 招待志愿者和乌难民

英首相苏纳克将在唐宁街10号设午宴，招待当地社区志愿者和乌克兰难民。

街头派对是1953年伊丽莎白二世加冕礼的一大特色，并贯穿她的女王生涯。去年，英国各地也曾举办街头派对等狂欢活动，庆祝伊丽莎白二世登基70周年。活动期间通常会举行的“大午餐会”，也是为了保持更多的友邻精神。

此外，多位影视界和歌坛明星将亮相星期天晚的温莎演唱会。皇家芭蕾舞团、皇家歌剧院、皇家莎士比亚剧团、皇家音乐学院和皇家艺术学院等艺术团体也将同台演出。

白金汉宫称，当天的重头戏是“点亮全国”，即使用投影、激光、无人机展示和照明设备等点亮英国各地的知名景点。