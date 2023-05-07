尹锡悦：不排斥日方未来加入美韩《华盛顿宣言》

韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄星期天（5月7日）在韩国首尔举行会晤，就韩日经济和安全等方面合作、韩日历史问题以及印太地区相关问题进行讨论。

综合韩联社和日本共同社报道，尹锡悦与岸田会后共同出席记者会，谈及旨在加强美韩延伸威慑方案的《华盛顿宣言》会否扩大到韩美日合作，尹锡悦称不排斥日本参与其中。《华盛顿宣言》尚未完全成形，需要在共同策划、共同落实的过程中完善充实其内容。只要相关进程步入轨道，日方也在对美关系方面做好准备，可随时同日方就此展开合作。

双方还就加强威慑力和应对能力的重要性达成共识，还确认将就构建半导体供应链加强合作。

尹岸会还讨论了朝鲜问题。岸田文雄说，朝鲜持续发起挑衅，并能看到企图用武力改变现状的现象。在此情况下，韩日两国同意通过美日同盟、美韩同盟、韩日及韩美日安全合作加强遏制力和应对力。两国将在七国集团（G7）广岛峰会上举行三国领导人会议，深入讨论相关问题。

岸田在记者会上提及过去的韩日关系，强调“我自身对于当时严峻环境下，给很多人带来非常痛苦和悲伤的记忆感到痛心”。他说，面向未来与韩方合作，是自己作为日本首相的职责。

谈及韩政府对原被征劳工诉讼问题的解决措施，岸田称“很多人并未忘却过去的痛苦记忆，但同时对未来敞开心扉，这令我很感动”。尹锡悦重申，政府解决二战强征劳工索赔问题的方针不会改变。