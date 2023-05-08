《金融时报》：助俄造战争武器 欧盟拟制裁七中国公司

英国《金融时报》称，欧盟计划对支持俄罗斯制造武器以用来投入俄乌战争的中国公司，采取制裁行动。

这是俄罗斯入侵乌克兰一年多来，布鲁塞尔首次考虑这么做，此举料将加剧欧盟和中国的紧张关系。

《金融时报》星期天（5月7日）报道，欧盟成员国本周将讨论新的一揽子制裁计划，被指向俄方出售可用于武器设备的七家中国企业被列入制裁名单。

其中几家中国公司已被美国制裁。在中美争夺全球影响力之际，北京正试图阻止布鲁塞尔站在华盛顿一边，欧盟的制裁行动预计将激怒中国。

迄今为止，布鲁塞尔一直辩称没有证据表明北京直接向莫斯科提供武器。

报道指中国的三合成半导体有限公司（3HC Semiconductors）和金派科技有限公司（King-Pai Technology）出现在布鲁塞尔的制裁名单上。这两家中国公司已被美国制裁。

五家总部设在香港的公司也被列入新制裁名单，其中包括被美国财政部制裁的信诺电子科技有限公司（Sinno Electronics）和希舸电子技术有限公司（Sigma Technology）。

报道引述欧盟委员会的制裁提案称，“鉴于俄罗斯军事和工业联合体的电子元件在乌克兰侵略战争中的关键促成作用，将规避贸易限制的某些第三国实体，以及参与俄罗斯军事和工业综合体电子元件开发、生产和供应的特定俄罗斯实体，列入制裁名单是适当的”。

欧盟的新制裁名单除了七家中国公司，还包括两家阿拉伯联合酋长国公司和一家亚美尼亚公司。新制裁名单必须获欧盟27国一致通过。