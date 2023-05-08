日韩首脑就面向未来深化关系达成一致

日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦就面向未来深化双边关系达成了一致。

综合共同社和韩联社报道，岸田文雄星期天（5月7日）访问韩国，与尹锡悦举行了会谈。

岸田文雄谈到历史遗留问题时称，他本人对许多人在当时的严酷环境中遭遇非常痛苦和悲惨的经历感到痛心。他强调，包括韩日两国1998年发表的《金大中-小渊惠三联合宣言》在内，日本政府对继承历届日本内阁历史认知的立场，今后也不会动摇。

尹锡悦说：“若不完全梳理历史问题，一步也无法向未来合作迈进的观念。”

尹锡悦还说，首脑互访的穿梭外交重回正轨深具意义。

这是岸田文雄就任日本首相后首次访问韩国。上一次日本首相访韩举行双边会谈是在2011年。

继3月尹锡悦访日就关系正常化达成一致后，两国首脑互访的“穿梭外交”正式重启。双方在会谈中商定，关于东京电力公司福岛第一核电站处理水排海计划，向当地派遣由韩国专家等组成的考察团。

尹锡悦在会谈后的联合记者会上就二战时期日本强征韩国劳工问题指出，让韩国财团代为赔偿的决定是“唯一的解决措施”，将忠实履行。岸田文雄回应称：“很多人并未忘却过去的痛苦记忆，但同时对未来敞开心扉，这令我很感动。”他说，面向未来与韩方合作是自己作为日本首相的职责。

岸田文雄也对韩国协助日本从非洲东北部国家苏丹撤侨一事表达感谢。

鉴于朝鲜多次发射导弹，双方在会谈中就加强威慑力和应对能力的重要性达成共识。此外，两人还商定了为构建半导体供应链加强合作。双方确认，将在5月19日开幕的七国集团首脑会议（G7广岛峰会）期间举行日美韩首脑会谈。此次会谈持续了约1小时45分钟。

岸田文雄5月7日上午抵达首尔空军基地。在日本统治时代的独立运动家及历代总统、朝鲜战争战殁者等长眠的国立墓地“显忠院”献花。当天还举行了两位夫人也出席的晚宴。

日本首相上次访韩是在2018年2月，时任首相安倍晋三出席了平昌冬季奥运会开幕式。2011年10月首相野田佳彦访韩后，穿梭外交中断。