日本高龄就业人口十年内增加50%

日本人口老龄化导致劳动力减少，据日政府最新公布的数据，日本高领就业人口在过去十年内增加了50%。

共同社报道，日本总务省劳动力的调查结果显示，65岁以上的就业人口在2022年平均达912万人，比2012年的596万人高约1.5倍。

高龄就业人口数的上升与日本民众偏“健康长寿”有关。此外，许多高龄老人无法仅靠养老金生活，而不得不外出工作；而2020年暴发的冠病疫情也是高龄就业人口增加的背景成因之一。

日本厚生劳动省称，他们将2010年和2019年健康寿命对比后发现，男性年龄从70.42岁延长至72.68岁，女性也从73.62岁延长至75.38岁；与过去相比，体力和身体能力均提升。

日本目前有约3623.6万65岁以上人口，这一人数较2012年增加了1.2倍。

另据“劳动政策研究和研修机构”2020年面向60岁至69岁人群开展的调查报告，高达76.4%的受访者因“经济原因”被迫持续工作；33.4%的人“为了体现自我生存价值、参与社会”；22.6%则因空闲时间宽裕，所以愿意工作。

日本少子高龄化问题日趋严重，随着可支撑社保和经济活动的在职人群减少，日政府为解决这一问题，规定企业须让有意愿者工作到70岁。也有分析指出，政府未来或将不得不通过进一步增税、提高社会保险费率和抑制各项社会福利支出等改革方式，以维系社会保障制度的运转。