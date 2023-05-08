拜登拟要求美航空对滞留乘客提供赔偿

美国总统拜登预计将在星期一（5月8日）宣布一项新规则，要求美航空公司在出现重大航班延误或取消情况时，为乘客提供赔偿。

综合彭博社和路透社报道，美交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）发声明说：“当航空公司造成航班取消或延误时，乘客不应该买单。”

声明指出，美交通部计划编写法规，要求航空公司等承运方须对滞留旅客负责，包括承担餐饮和酒店等。

一位要求匿名的白宫官员说，政府还将推出一个新版交通部官网，以显示哪些航空公司已为遭遇延误和取消的旅客提供了补偿。他说，白宫希望能促使航空公司扩大现有的福利，称几乎没有航空公司为乘客提供除退款外的补偿。

美国运输安全管理局预计，今年夏季的航班需求将超过冠病疫情前的水平。为了保护乘客权益，拜登政府才计划推动相应的监管措施。

2022年夏天，美国航空公司无法快速增加航班，促使数以万计的航班延误和取消。同年冬季，西南航空公司再出现技术系统问题，数十万旅客受到影响。

美国航空协会则说：“没有动机推迟或取消航班，并尽其所能确保航班按时起飞和抵达，但安全始终是首要任务。”

美航空协会认为，航班延误或取消与美联邦航空管理局（FAA）为减少系统压力减少航班有关。FAA曾指出，因缺乏空中交通管制人员将减少部分航班。