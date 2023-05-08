IPEF首席谈判代表会议在新加坡开幕

以美国为首的印太经济框架（IPEF）首席谈判代表会议星期一（5月8日）在新加坡开幕，此次会议将于下星期一（5月15日）结束，为期八天。

共同社报道，新经济圈构想“印度太平洋经济框架”（IPEF）的部长会议计划于5月27日在美国底特律举行，在此之前，为了先就部分供应链议题率先达成共识，各国代表将在这周内进行最后阶段的磋商工作。

IPEF与会者将在贸易、供应链、清洁经济、公平经济四个领域，制定共通规则，以降低对中国经济的依赖。

从保障经济安全的角度来看，与会者将重点放在强化供应链的抗压性，未来即使供应链系统因纷争和大流行病等情况陷入混乱，也能避免半导体等重要物资受到影响。

而在贸易领域上，与会者将讨论通关手续顺畅性和数字贸易规则。此外，各国代表还将就支援能源安全保障、投资去碳化基础设施，以及防止贪污和逃税等问题上进行协商。

2022年5月，美国总统拜登在访问亚洲期间启动了IPEF计划，旨在加强美国在印太地区的贸易关系，但把中国排除在外。它是华盛顿对抗北京在全球影响力的其中一环。参与协定谈判的国家占全球经济总量的40％。

中美在亚太区域贸易的竞争日益激烈，获得中国支持的另一个区域自由贸易协定、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在去年生效，有15个亚太成员，包括澳洲、日本和亚细安10国。

参与IPEF的除了美国，还有澳大利亚、文莱、斐济、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国和越南。