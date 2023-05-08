马哈迪：安华应申报财产 “有证据就控上庭”

马来西亚首相安华日前暗指前首相马哈迪“敛财”后，已正式起诉“造谣者”的马哈迪星期一（5月8日）再次隔空发文表达不满。

《东方日报》报道，马哈迪星期一发推文说，若安华有证据证明“敦”和“丹斯里”勋衔的人有滥权之嫌，并以头衔协助亲信致富，就应将这些证据公之于众并带上法庭。

马哈迪说：“我对拿督斯里安华最近的行为感到困惑，据他描述，很多前领导人都是因为贪污才发家致富，而他有几十个箱子（文件）是关于贪污指控。”

马哈迪说，“如果有（证据），那就请揭露并在法庭上提起诉讼，但他没有”，并建议安华也应申报自身财产。

马哈迪指出，既然安华认为所有前领袖都应申报财产并帮助穷人，那安华作为前任副首相，也应证明自己援助人民的钱财，并非出自政府公款。

安华日前出席槟城“昌明大马”开斋节开放门户活动时，以不点名方式暗指部分在位者，滥用自身权力使自己的孩子和亲戚致富，但却在失去权力后，高喊“马来人万岁！拯救马来人！”。

安华当时说，若这些大人物（敦和丹斯里们）真的要拯救和帮助马来人，就该捐出一半“赚到”的数亿财产，并用来拯救马来人。

3月18日，安华以不点名方式指“某位担任22年又22个月的首相”在任期间让自己的家族富裕起来，引起了马哈迪的不满。马哈迪则于同月28日向安华发出律师信，要求安华道歉，但被安华拒绝，称已准备在法庭回应马哈迪。