研究：深度睡眠或缓解阿尔茨海默症导致的记忆丧失

美国一项新研究发现，深度睡眠能防止阿尔茨海默症相关蛋白质损害大脑，可能有助缓解病情导致的记忆丧失。

新华社报道，深度睡眠，又称非快速眼动慢波睡眠。此前一些研究显示，深度睡眠对健康成年人的学习和记忆能力有益。阿尔茨海默症病理指标相同的患者，认知能力受损的程度可以相差很大，深度睡眠有可能是大脑对抗损伤的机制之一。美国加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员在新一期英国《BMC医学》杂志上发表论文说，他们的新试验为上述理论提供了佐证。

研究人员在论文中说，共62名健康老年人参与了这项研究，他们都没有痴呆症状，但一部分人脑部存在明显的β淀粉样蛋白沉积。这种沉积被认为是阿尔茨海默症的关键因素，会引发脑部一系列异常反应，导致神经元受损。

研究人员监测受试者睡眠过程中的脑波，并在他们睡醒后进行记忆测试。结果发现，对于脑部存在β淀粉样蛋白沉积的受试者，深度睡眠时间较长的人测试成绩更好；如果脑部没有这种蛋白沉积，深度睡眠时间就对成绩没有影响。

教育、运动、社交等途径积累的“认知储备”可帮助大脑对抗损伤，保持认知能力，但对阿尔茨海默症患者来说，大多数认知储备因素很难改变，缺乏干预空间。研究人员认为，深度睡眠是一个相对容易干预的因素，新发现意味着改善睡眠就有可能缓解病情。