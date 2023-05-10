美陪审团裁定特朗普性侵和诽谤 赔偿专栏作家500万美元

美国纽约曼哈顿一陪审团一致裁定，前总统特朗普对杂志女作家卡罗尔的性侵犯和诽谤负有责任，得向卡罗尔支付500万美元（约663万新元）的赔偿金。特朗普将对裁决提出上诉。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，由六男三女组成的陪审团于星期二（5月9日）下午进行了几个小时的审议后，对裁决达成一致。

卡罗尔随后发表声明说：“今天，全世界终于知道了真相。这场胜利不仅属于我，也属于每一个因为不被信任而受苦的女性。”

这起民事诉讼于4月25日开始，在整个审讯过程中，特朗普并没有出席作证。

特朗普在陪审团作出裁决后，在他的社交媒体平台Truth Social以大写英文字母贴文称：“我完全不知道这个女人是谁。 这个判决是一个耻辱——是有史以来最糟糕政治迫害的延续！”

特朗普律师团说，特朗普将对陪审团的裁决提出上诉。

现年79岁的卡罗尔（E. Jean Carroll）在这期民事诉讼审判期间作证说，现年76岁的特朗普在1995年或1996年间，在曼哈顿百货公司Bergdorf Goodman的更衣室里强奸了她，又指特朗普2022年10月在Truth Social平台的一篇贴文中声称她的指控“一派胡言”、“撒谎”、“是一个骗局”，损害了她的声誉，并要求向特朗普索赔。

不过，陪审团认为没有足够证据证明特朗普强奸了卡罗尔。