美专家团将女性乳房X光定期检查年龄降至40岁

美国预防服务工作组（USPSTF）更新指引，将乳腺癌平均发病年龄女性开始进行两年一次的乳房X光检查的年龄，下调到40岁。

路透社报道，USPSTF工作组说，从40岁开始做乳房X光检查对黑人女性来说，好处会更大，因为黑人女性通常患有更具侵袭性的乳腺癌，存活率也更低。

新指引推翻了2009年专家团的建议，当时的USPSTF委员会建议女性50岁才开始进行常规乳房X光检查，不建议女性40多岁就开始做乳房X光检查，除非医生和当事人认为提前做检查是合适的。

USPSTF前主席曼乔内说，当时40多岁女性进行乳房X光检查，扣除了检查带来的潜在危害后，得到的好处并不多。

现在乳腺癌诊断技术和治疗方法都大有提升，她说：“如今的情况和过去有很大的不同。”

专家：40岁开始筛查 美国乳腺癌死亡率将降20%

曼乔内说，年轻女性的乳腺癌发病率一直在上升，而数字化乳腺图像的技术日益进步，提高了X光检查的准确性，更好的治疗方法也提高了患者的存活率。

她还说，新的电脑模型表明，如果女性每两年一次的乳腺癌筛查从40岁开始而不是从50岁开始，而且如果所有符合做乳房X光检查的女性都进行乳房X光检查，美国的乳腺癌死亡率将降低20%。

曼乔内现为加利福尼亚州大学洛杉矶分校大卫格芬医学院医学系主任。

