美媒：开设北约亚洲联络处 日外长称正进行谈判

日本外交部长林芳正说，日本正在就开设北约首个亚洲联络处一事进行谈判，并称俄罗斯入侵乌克兰破坏了世界稳定。

美国有线新闻网（CNN）报道，林芳正星期三（5月10日）受访时公布上述消息，并称针对开设北约联络处的相关讨论已在进行中，“但还未确定最后的细节”。

林芳正在CNN的访谈中提及俄乌战争时说，世界因俄乌战争而变得更加不稳定，“在东欧发生的事情已不仅是欧洲的问题，而是直接影响到太平洋这里的局势。这就是为什么东亚和北约之间的合作（正）变得......越来越重要”。

他还指出，除俄乌战争以外，日本还在与拥有核武的朝鲜和崛起的中国抗衡，地区安全环境“严峻而复杂”。

林芳正称，日本不是北约成员国，但此举发出一则信息，即北约的亚太伙伴正以 “非常稳定的方式”与北约接触。

在日本开设北约联络处，将标志着西方联盟在地缘政治断层加深背景下的一个重大发展，并有可能招致中国政府的批评。

中国此前警告称，反对北约将其影响力扩大到亚洲，并对之前有关可能设立日本办事处的报道做出愤怒回应，指北约东进和对亚太事务的干涉必将破坏区域和平与稳定。

北约在包括乌克兰和维也纳等地都有类似的联络处。日本经济新闻（Nikkei）上周的报道指出，在日本开设的联络处，将能与北约的安全伙伴，如韩国、澳大利亚和新西兰等讨论地缘政治挑战、新兴和颠覆性技术以及网络威胁等问题。