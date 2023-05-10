日媒：G7广岛峰会将安排三场扩大会议

多名外交消息人士透露，5月19日至21日举行的七国集团（G7）首脑峰会将安排三场扩大会议，涵盖全球经济、乌克兰局势、印太地区局势、供应链、粮食安全、卫生等多个重要议题。

日本共同社报道，根据外交消息人士透露的主要议程安排，本次G7峰会共安排九场会议，其中，印度、越南、韩国等国家首脑受邀参加的扩大会议将增至三场。与会各方将探讨如何携手应对俄乌局势和中国的动向，并讨论粮食稳定供应、可持续开发援助，以及气候变化对策等课题。

日本首相岸田文雄上周在非洲召开记者会时说，G7将在能源、粮食、卫生和开发等领域展现合作，“成为全球南方国家之间的桥梁，并贯彻法治”。

根据正在协调的日程安排，本届G7广岛峰会首日，岸田文雄将在和平纪念公园迎接各国首脑，然后向核爆慰灵碑献花，并参观核爆资料馆。G7首脑将参加开幕部分会议，以全球经济、乌克兰局势和印太等地区局势为主题展开讨论。乌克兰总统泽连斯基则计划以线上方式参加有关乌局势的讨论。

20日，峰会拟磋商强化半导体供应链等经济安全课题，后与受邀国一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”两个板块的讨论。峰会最后一天（21日）则预计将召开以构建和平为主题的扩大会议。

岸田文雄将“无核武世界”定为峰会的重要主题，拟安排集中讨论核裁军与核不扩散的时间。韩国不仅将参与日美韩首脑会谈，日韩首脑还将一同造访“韩国人核爆遇难者慰灵碑”。

受邀国家共八个，分别为：韩国、澳大利亚、印度尼西亚、巴西、印度、越南、非洲联盟（AU）主席国科摩罗、“太平洋岛国论坛”（PIF）主席国库克群岛。联合国和世界卫生组织（WHO）等国际机构也将出席会议。