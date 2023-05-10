年度峰会举行在即 金砖国家将讨论共同货币计划

金砖国家将在南非峰会期间讨论采用共同货币的可行性，但南非外交部长说，各国不应仓促做出任何决定。

彭博社报道，美国加息和地缘政治冲突推高了美元和以美元计价的大宗商品价格，损害了大多数新兴市场。这引发了用其他货币取代美元成为全球贸易货币的呼吁，而有一种选择是让由巴西、俄罗斯、印度、中国，以及南非组成的金砖五国集团（BRICS）采用自己的共同货币。这个议题或将列入8月22日在约翰内斯堡举行的金砖国家领导人峰会议程中。

南非外交部长潘多尔（Naledi Pandor）星期二（5月9日）在开普敦接受采访时说：“这是一个我们必须讨论和适度讨论的问题。我不认为，我们应该总是假设这个想法会成功，因为经济学上是非常困难的，你必须考虑到所有的国家，特别是在你刚走出危机处于低增长的情况下。”

沙特和伊朗等19国有兴趣加入

金砖国家占世界逾四成人口和近三分之一的全球经济产出，使其成为世界上最重要的经济集团之一。沙特阿拉伯和伊朗等19个国家已表示有兴趣加入该集团。

潘多尔指出，金砖国家和其他国家提出，“为什么我们不能用我们自己的货币进行交易？为什么我们要坚持通过美元交易？” 她说：“南非有一种在国际交易时使用的货币。然而我们持有大量美元债务，所以，我们必须负责任地对待这一讨论。”

总部位于约翰内斯堡的投资管理公司Vestact认为，美元可能在很长一段时间内保持主导货币的地位。公司给予客户的一份报告中说：“没有其他货币具有这样的认可度、稳定性和背后的经济实力……唯一稍微接近能够取代美元的货币是欧元。”