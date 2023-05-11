丑闻缠身 美国议员受联邦刑事起诉

美国共和党人、众议员桑托斯（George Santos）誓言要对抗欺诈、洗钱和盗窃公共资金的指控，他拒绝因履历造假辞去职务。

综合路透社和新华社报道，美国纽约东区联邦地区法院星期三（5月10日）解封的起诉书显示，桑托斯受到联邦刑事起诉。起诉书列举13项针对桑托斯的联邦刑事罪名，包括电信诈骗、洗钱、盗取公共资金，以及向众议院进行虚假陈述。

桑托斯在纽约中央伊斯利普的法庭出庭接受指控后不久说：“这是一场猎巫行动。”这与前总统特朗普经常提出的主张相呼应。

桑托斯接着说：“我将打我的仗。我会做到。我将对抗猎巫行为。我将洗清我的名誉，我期待着这样做。”

桑托斯现年34岁，是一名共和党人，在2022年11月美国中期选举中当选纽约州联邦众议员。过去半年，桑托斯接连被爆履历造假、涉嫌违反竞选资金法、诈骗等。在各方压力下，桑托斯承认履历造假，但否认有犯罪行为，并多次重申不会辞职。今年4月，桑托斯宣布将竞选连任美国国会众议员。

以222对213的微弱优势控制议院的众议院共和党高层说，他们将等待法律程序的发展，之后再对不认罪的桑托斯采取进一步行动。桑托斯获准以50万美元（约66万新元）保释在外，并将于6月30日再次出庭。这意味着他可以回到华盛顿并在国会投票。作为保释的条件，他同意交出护照并限制旅行。

美国国会众议院道德委员会今年3月开始调查桑托斯，以确定桑托斯是否在2022年竞选国会众议员期间从事非法活动，以及是否未在向众议院提交的文书中披露需要信息等。

迄今为止，已有九名众议院共和党人呼吁桑托斯辞职，其中包括来自他家乡纽约州的六名共和党人。但众议院第二号共和党人斯卡利斯（Steve Scalise）说，党团暂不对桑托斯作出判断。