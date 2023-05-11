英国首批三亲婴儿诞生

英国人类受精与胚胎学管理局证实，英国首批体内含有三人脱氧核糖核酸（DNA）信息的三亲婴儿已经诞生。这是在监管环境中、线粒体捐赠治疗（MDT）背景下于英国出生的首批三亲婴儿，婴儿数量少于五名。

线粒体（mitochondrion）是真核细胞的“能量工厂”，线粒体内有一套独立于细胞核的遗传物质。线粒体病属于母系遗传，一旦母体存在缺陷，婴儿也会受到影响。英国人类受精与胚胎学管理局强调，目前线粒体捐赠治疗仍处于早期阶段，只有极有可能将严重线粒体疾病遗传给子女的人才有资格接受线粒体捐赠治疗。

从基因上来说，三亲婴儿有两个母亲，但是捐赠线粒体的“母亲”和孩子的遗传联系较少。这些孩子体内绝大部分的DNA（超过99.8%）依旧来自他们的父母，但还有大约0.1%的遗传物质来自线粒体捐赠女性。

2015年，英国成为首个立法生效批准线粒体捐赠治疗的国家。此后，英国纽卡斯尔生育中心于2017年获得第一个有争议的治疗许可，并开创了MDT的研究。

英国不是借助MDT诞生第一个三亲婴儿的国家。2016年，美国医生为一名携带线粒体突变的约旦女性实施了相关治疗，世界上首例三亲婴儿在墨西哥诞生。

不过，对于线粒体捐赠治疗，舆论褒贬不一。支持者认为，对于患有线粒体缺陷的女性而言，该技术能帮助她们诞下健康的孩子。反对者则认为，这是一种变相的基因改造，不符合医学伦理。