加拿大将推新版护照 采“最先进”防伪功能

加拿大联邦政府星期三（5月10日）公布新版加拿大护照的设计。加官方强调，新版护照具备“最先进的”安全防伪功能。

新版加拿大护照拥有多项安全功能，譬如使用了聚碳酸酯数据页。护照持有人的个人信息将使用激光雕刻，而非墨水打印，从而使数据页更经久耐用，更不易被篡改和伪造。同时，主照片上采用了Kinegram防伪箔膜光学技术，特制的透视窗口带有护照持有者副照片，还使用了可变激光图像以及温度敏感颜料功能。

在艺术设计上，新版加拿大护照较多使用了四季自然美景的图案。其中，新封面采用了带有枫叶轮廓的图案设计，这也是数十年来的首次显著变化。

但同时新版护照也去除了旧版护照中的某些历史元素，例如一些重要的历史人物、维米岭战役纪念碑等。反对党及一些机构对此表示不满。加移民、难民和公民事务部长弗雷泽回应说，新护照的设计经过了与相关政府部门及原住民社区等的咨询、磋商。

由于新版护照的设计早在英国国王查尔斯三世批准新的皇室纹章之前就已开始，因而新护照中仍保留了原有的皇室纹章。

新版加拿大护照将于今年夏天晚些时候开始推出。加官方说，旧版护照仍然安全可靠，建议持有有效护照的加拿大公民只需在接近正常更新日期时再换领新护照。

加官方数据显示，今年以来，办理护照的申请已累计达20万9500件，已签发的护照则有21万件。