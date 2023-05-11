耶伦：债务违约将削弱美国际领导地位和国家安全

美国财政部长耶伦指出，即使美国没有出现债务违约的“灾难”，共和党拿提高美国债务上限课题来搞政治边缘政策，也可能付出“严重的经济代价”。

综合彭博社和法新社报道，耶伦星期四（5月11日）参加七国集团（G7）财长会议，美财政部公开的演讲稿显示，耶伦认为美政府债务违约将威胁到过去几年美国在疫情复苏中努力取得的成果，将引发全球经济衰退，让美国进一步倒退，也可能削弱美国的全球经济领导地位，引发对美国捍卫国家安全利益能力的质疑。

耶伦近来一直强调债务违约可能导致的严重后果，并再三警告财政部恐在6月初就耗尽现金。

美总统拜登星期三（10日）与共和党议员就债务上限问题举行会议，但并未取得有效进展。

美前总统特朗普星期三在接受美国有线电视新闻网（CNN）直播访谈时敦促共和党坚持立场，若民主党不同意削减开支，就拒绝调高债务上限，让国家债务违约。

耶伦针对特朗普的上述言论表示， “美国永远不应该违约”，因为 “这将给经济和财政造成巨大的损害”。

此外，耶伦在星期四的G7财长会上制定了本次会议的优先事项，包括通过个别和联合行动来加强全球经济、降低通胀、加大协助乌克兰低于俄罗斯入侵，以及提高经济的长期韧性等课题。

耶伦还表明，将削弱俄罗斯对乌克兰发动战争的能力，采取行动破坏俄逃避国际制裁的企图。