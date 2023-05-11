欧洲议会通过部分AI监管措施 迈出AI监管第一步

欧洲议会立法者星期四（5月11日）就备受瞩目的《人工智能法》（Artificial Intelligence Act）进行投票，针对禁用公共场所面部识别、预测性警示服务等部分人工智能（AI）技术监管措施达成一致。

综合路透社和法新社报道，欧盟2021年提出的《人工智能法》将成为首个管理AI技术的全面法案。经过两年的谈判，该法案如今有望取得新进展，进入委员会和成员国谈判阶段。

当天的投票开始前，有欧洲议会议员指出，如今，人工智能的重要性显而易见，社会期待立法者对人工智能及其给大众生活带来的影响做出坚定行动。

本次投票同意禁用公共场合生物识别监控、情绪识别和预测性警示服务等人工智能系统。

法案还寻求对ChatGPT等生成式人工智能系统制定新的透明措施，例如要求相关应用必须告知用户其内容是由机器而非人类生成。

在本次会议的提案中，人工智能公司将被要求对其算法保持人为控制，提供技术文件，并为 “高风险”应用建立风险管理系统。每个欧盟成员国都将设立一个监督机构，确保这些规则得到遵守。

欧洲议会议员说，这次投票是监管人工智能的一个“里程碑”，人工智能应该为人、社会和环境服务，而不能本末倒置。

不过，实施监管措施并不代表要严令禁止人工智能科技，欧盟仍呼吁并支持促进人工智能行业创新。