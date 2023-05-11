CNN：英国为乌克兰提供多枚“暴风影”巡航导弹

多名西方官员透露，英国向乌克兰提供了多枚“暴风影”（Storm Shadow）巡航导弹，为乌克兰的反攻行动再添助力。

美国有线新闻网（CNN）星期四（5月11日）报道，“暴风影”是一种具有隐形能力的远程巡航导弹，由英国和法国联合开发，通常从空中发射。

“暴风影”的射程超过250公里，与乌克兰长期要求的美制地对地陆军战术导弹系统（ATACMS）的射程能力相差无几。

CNN指出，尤为关键的一点是，”暴风影 “的射程可以深入到乌东的俄控领土。一名西方官员告诉CNN，英国已经得到乌克兰政府的保证，这些导弹将只在乌克兰主权领土内使用，而不是在俄罗斯境内。

CNN引述一位美国高级军事官员强调，这款导弹在射程角度上真正改变了棋局，并为基辅提供自战争爆发以来一直需要的能力。目前美方为乌军提供的武器最大射程约为78.9公里。

英国方面证实了这一消息。国防部长华莱士星期四对国会表明，在向乌克兰援助这批“暴风影”导弹之前，政府已对如何最小化风险以及避免对俄罗斯的不必要挑衅进行评估，“重要的是要为乌克兰提供（作战所需的）能力。要让乌克兰能够捍卫自己。”

俄罗斯克里姆林宫星期四评论称，英国为乌克兰提供“暴风影”巡航导弹一事要求俄军队“做出充分的回应”。