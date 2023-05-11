周四美市盘前小幅走高 重点谈娱乐巨头迪士尼季度业绩

星期四（5月11日）重点：

●隔夜发布的最新美国通胀数据显示，消费者价格连续第10个月降温，带动美国华尔街股市主要股指期货星期四（11日）小幅走高。许多投资者猜测，美联储可能会暂停加息了。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升5.60点或0.13％，报4143.20点；纳斯达克100指数期货起23.90点或0.18％，报13371.70点；道琼斯指数期货则退低21.80点，报33509.50点。

●隔夜发布的4月份通胀数字增幅比预测低，再加上谷歌母公司Alphabet Inc宣布推出最新人工智能消息的提振下，科技股隔夜（星期三）普遍走高，带动纳斯达克指数以全日最高水平收市。

●标准与普尔500指数隔夜上升18.47点，闭市报4137.64点。重量级的道琼斯指数则跌30.48点，闭市报33531.33点。以科技股为主的纳斯达克100指数显著上升1.11％或146.71点，以13347.83点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是110亿4000万股，比过去20天的107亿股平均成交量多。

盘前交易重点：



●度假屋租赁公司爱彼迎（Airbnb Inc）隔夜对业绩前景持谨慎态度，导致股价创下六个月以来的最大跌幅，跌10.92％。爱彼迎股价在今晚盘前回稳，起0.21美元，截稿时报113.40美元。

●Unity Software隔夜发布的第一季度亏损比分析师预测的低，而且对第二季度营业额的预测也超出分析师普遍预测，带动股价今晚盘前上涨2.66美元，截稿时报31.40美元。

●拥有Coach，Kate Spade以及Stuart Weitzman时装品牌的Tapestry Inc将在今晚股市开盘前发布业绩。该股股价在今晚盘前上升0.56美元，截稿时报37.70美元。

●星期四下文我们来看看娱乐巨头迪士尼季度业绩。今晚盘前该股下跌5.61美元，截稿时报95.53美元。

●盘前活跃股按序：西太平洋合众银行、Alphabet Inc A股、Palantir Technologies、特斯拉和Alphabet Inc C股。截稿时，除了西太平洋合众银行股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

迪士尼业绩的一个亮点来自它的主题公园、体验和产品部门。这个部门在第二季度的营业额增长了17％，达到77亿美元。（档案照片）

迪士尼（The Walt Disney Company）（纽约证券交易所代码：DIS）

虽然娱乐巨头迪士尼的流媒体订户环比减少了，但是因为节流，该业务蒙受的亏损额也较上一季度减少了超过4亿美元，整体的季度业绩也大致上符合华尔街分析师之前的预测。因为订户减少，业绩也没有什么惊喜，迪士尼股价在隔夜盘后下跌了4.48％至96.61美元。

唯一较新鲜的消息，是首席执行官伊格（Bob Iger）透露会在今年底之前推出一款结合适合家庭订户的Disney+和Hulu一般娱乐服务的新应用平台服务。迪士尼希望能够通过这个新服务扩展旗下流媒体领域。

根据迪士尼截至今年4月1日的第二季度业绩报告，集团营业额同比增长13％至218亿2000万美元。迪士尼的净利是14亿9000万美元，即每股盈利0.69美元，比去年同期的5亿9700万美元净利，以及每股盈利0.26美元来得好。

在计入其他项目后，调整后每股盈利是0.93美元。根据Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额217亿8000万美元，每股盈利0.93美元。

在这个季度里，集团旗舰Disney+的总订户人数减少了400万户至1亿5780万户，所幸的是，因为Disney+价格上涨和营销费用减少，改善了流媒体今年1月至3月的业绩，季度亏损也从环比的11亿美元减少到6亿5900万美元。

StreetAccount之前搜集的分析师普遍预测，是Disney+的总订户人数会微增不到1％至1亿6317万户，没想到实际数字却少了整整500多万户。

迪士尼业绩的一个亮点来自它的主题公园、体验和产品部门。这个部门在第二季度营业额增长了17％，达到77亿美元，其中约55亿美元来自迪士尼的主题公园。集团高管说，主题公园的游客在这个季度里花了更多时间和金钱体验集团在美国国内和国外的国际主题公园、酒店和游轮服务。特别是旗下的游轮业务，乘客订购的天数都有所增加。

虽然迪士尼股价在业绩发布后节节败退，但是开年以来，该股已上升了13.68％。在Tipranks的13名分析师当中，也有10名给予迪士尼股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是128.64美元。