欧盟文件：欧盟不应卷入美中对抗的零和博弈

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利在一份文件草案中指出，欧盟需要与盟国合作以降低中国崛起为全球大国所带来的风险，但不应被卷入华盛顿和北京之间的零和博弈。

彭博社星期四（5月11日）报道，博雷利和欧盟对外事务局在为星期五（12日）召开的七国集团（G7）外交部长会议准备的文件中，重申了欧盟将中国“同时当成合作方、竞争方和系统性对手”来对待的战略，但也指出，应对方式之间的平衡将取决于中国如何回应欧洲的参与。

文件草案中说：“欧盟须考虑到世界构想彼此竞争、经济深度交缠的种种现实，以及中国对内倾向于加强控制，对外更加强硬的后果。”

该草案认为，欧盟需要加大力度与其他国家接触，提出更有吸引力的提议，以便与中国日益增长的影响力抗衡，其中也包括通过自由贸易协议和能源伙伴关系等方式。“然而，欧盟不应认同零和博弈的想法，即在美国和中国之间的二元竞争只能有一个赢家。中国的崛起应该在基于规则的国际秩序中进行。”

文件还呼吁欧洲在致力于公平的经济竞争环境、降低对关键矿产等领域的依赖时，应继续与中国接触。欧盟也必须准备好应对中国行动对欧盟各国社会造成的任何影响。

此外，博雷利在星期四的欧洲防务与安全峰会上称，欧盟不应该浪费时间试图阻止中国成为世界大国，“如果中国按照国际法施展自身力量，不危及我们的利益和价值观，那我们必须在世界舞台上与中国共存。”

G7计划在本月向中国发出信号，宣布共同努力打击“经济胁迫”，但尚未就具体措施达成一致。预计欧盟领导人6月底在布鲁塞尔举行峰会时，中国也将再次成为关键议题之一。