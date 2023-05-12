美官员：美中都希望放下气球事件 稳定双方关系

美国一高级官员说，美国和中国都意识到，有必要停止把焦点放在导致美中这两个超级大国关系紧绷的疑似间谍气球事件，恢复正常的沟通渠道以稳定关系。

路透社报道，白宫国家安全顾问沙利文和中共中央政治局委员、中央外办主任王毅星期三和星期四（5月10日和11日）两天，在维也纳进行了八个小时的会谈。

美国一要求不具名的高级官员在沙利文和王毅举行会谈后说，白宫希望沙利文和王毅的会晤，能为这两个全球最大经济体进行更多交流铺平道路。

这名官员星期四说，沙利文和王毅没有讨论可能重新安排美国国务卿布林肯访问北京的日期，但白宫预计双方将未来几个月继续进行沟通。

白宫发表声明说，沙利文和王毅在维也纳的会谈中讨论了俄罗斯对乌克兰的战争等问题。

白宫说：“双方就美中双边关系中的关键问题、全球和地区安全问题、俄罗斯对乌克兰的战争，以及两岸问题等，进行了坦诚、实质行和建设性的讨论。”

声明还说，沙利文和王毅的会面，是双方“为维持开放的沟通渠道和负责任地管理竞争关系进行持续努力的一部分”。

中国驻华盛顿大使馆发表声明说，王毅和沙利文“就消除中美关系中的障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论”。

美国总统拜登一直在寻求与中国国家主席习近平通电话，但美国匿名官员没有透露这方面的最新进展。

一个飞越美国敏感军事设施上空的疑似中国间谍气球被美国战斗机击落后引发美中外交危机，布林肯因此取消了原定于2月到北京的访问。

当被问及沙利文和王毅就气球事件讨论了什么时，匿名的美国官员说：“我认为双方都意识到，这起令人遗憾的事件导致双方的沟通联系中断。我们现在正在寻求放下这起事件，并重新建立一些标准、正常的沟通渠道。”