美移民限令即将终止 众院通过加强边境安全法案

大量移民赶在星期四（5月11日）午夜到来前聚集在美墨边界两侧，希望在美国第42卷移民限制令一终止就立即涌入美国。

路透社报道，美国在冠病大流行期间实施的《美国法典》第42卷（Title 42）移民限制令，将在当天晚上11时59分（新加坡时间5月12日上午11时59分）结束，移民希望在美国收紧庇护申请措施前入境。

美国国土安全部部长马约卡斯说，在移民限令终止前，位于边境的某些地区已爆发大量冲突。

马约卡斯在星期四的白宫简报会上强调，“我们没有开放边界”，并警告说，试图非法越过美国边界的人将面临更严厉的后果。

墨西哥总统洛佩兹同日说，墨西哥正与美国合作，以避免在美国第42卷移民限令失效前，两国的共同边界出现“混乱”和“暴力”。

与此同时，美国众议院于星期四通过了共和党议员提出的一项加强边境安全法案。

这项法案旨在阻止移民和非法毒品越过美墨西南边界，并由参议院尝试通过一项更广泛的跨党派移民法案。

法案将对寻求庇护者设置严格限制，要求他们在美国境外申请美国保护，还将恢复沿边界修建隔离墙，并扩大联邦当局的执法力度。

众议院以219票对213票通过了法案，全体民主党人和一名共和党人投了反对票。民主党指这项法案将在参议院受阻。

另外，委内瑞拉和哥伦比亚两国国防部长星期四说，委内瑞拉和哥伦比亚将增加在共同边界沿线非正规过境点的驻军人数，与贩毒有关的武装犯罪集团经常在这些地点活动。

《美国法典》第42卷（Title 42）移民限令于2020年3月开始生效，允许当局根据公共卫生措施，第一时间将移民驱逐回墨西哥，没有机会寻求美国庇护。