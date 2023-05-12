特朗普对卡罗尔的性侵和诽谤裁决提出上诉

美国前总统特朗普星期四（5月11日）就专栏作家卡罗尔对他提起的性侵犯和诽谤民事诉讼裁决，提出上诉。

曼哈顿联邦法院一陪审团9日经过不到三小时的审议，一致裁定特朗普性侵犯和诽谤卡罗尔（E. Jean Carroll）罪名成立，但驳回了卡罗尔对特朗普的强奸指控。

陪审团还裁定，特朗普必须向卡罗尔支付500万美元（约663万新元）的赔偿金。

由六男三女组成的九名陪审团成员身份保密。

特朗普星期三在美国有线电视新闻网（CNN）的市民大会访问中，被问及对这起诉讼判决的看法时说他的民调上升了，并再次重申他根本不认识卡罗尔，尽管他和卡罗尔曾在至少一张照片中同框。

特朗普在CNN市民大会上说：“我不认识她。 我从没有见过她。我不知道她是谁。”

特朗普也对CNN主持人柯林斯问这起案件的裁决会不会影响他在女性选民心目中的地位，进行了驳斥。

特朗普以嘲弄的语气重述了卡罗尔对他的指控，引来现场观众一阵笑声和掌声。柯林斯试图打断他的讲话，但他继续说，这是“一个虚假故事”，还称卡罗尔是“差劲”的女人。

另据《纽约时报》报道，卡罗尔的律师指特朗普可能因CNN市民大会的嘲讽言论而面临新的官司。卡罗尔本身并没有看CNN当晚的节目，但她在星期四接受《纽约时报》访问时，直斥特朗普的言论“愚蠢、恶心、下流”。

卡罗尔的律师卡普兰说，卡罗尔现在正在衡量是否要对特朗普提起新的诽谤诉讼。除了陪审团在上周做出裁决的案件，卡罗尔之前对特朗普提出的另一起诽谤诉讼还在审理中。