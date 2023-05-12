极端干旱作物歉收 印度每日约30农民自杀

一份研究报告指出，极端干旱对农作物收成的影响，导致许多印度农民深陷债务困境、压力倍增，继而推升自杀率，平均每天约30名农民选择自杀。

路透社报道， 据国际环境与发展研究所（IIED）公布的最新报告，近二十年来，在连年干旱、作物歉收和动物饲料价格飙涨等问题的影响下，使农民成为印度最容易自杀的群体之一。

IIED引用印度最新犯罪数据称，仅在2021年，印度就有近1万1000名农民、耕作者和农业工人选择轻生，平均每天约30人死亡。但专家估计，实际的自杀数字将会更高。

IIED的首席研究员巴德瓦（Ritu Bharadwaj）说，气候变化影响是印度农民的“压力倍增器”，“尤其当反复发生的干旱持续加剧农民的经济压力”。

贫困、文盲、缺乏社会安全网等现实壁垒，封堵了部分农民的前往大城市谋生的退路，最终迫使他们选择轻生。（法新社）

据印度2011年发布的人口普查报告，印度有超过2.5亿人受雇于农业和农业相关部门，既农业收入是绝大多数人的生存依据。

农民权利捍卫者说，虽然印度政府出台了一些援助措施，包括农作物保险和农村就业保障计划等，但却因预算不足或执行不力等问题受到影响。

研究指出，贫困、文盲、缺乏社会安全网等现实壁垒，封堵了部分农民的前往大城市谋生的退路，最终迫使他们选择轻生。

印度农民贝达说：“我们只能依靠农业，没有其他收入来源，我也没有任何其他技能。”