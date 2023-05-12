约瑟夫·施蒂格利茨：美国对中国的敌对政策或分裂世界

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨指出，美国对中国的“敌对“政策或将使世界分裂成两大集团，并敦促西方国家应投资发展中国家而不是持“说教”态度。

法新社报道，约瑟夫·施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）星期五（5月12日）在日本出席七国集团（G7）财政部长会议时对记者说：“我们（西方国家）可能（与中国）正处于某种战略竞争中，但这并不意味着我们必须敌视（中国）。”

约瑟夫·施蒂格利茨警告，美国民主党人和共和党人在对中国采取强硬态度方面的竞争，可能会破坏针对气候变化和其他全球危机的国际行动。他指出，华盛顿近期试图限制中国对关键供应链的影响的举动，不能简单地以“对北京政治制度的担忧”来解释。

另一方面，约瑟夫·施蒂格利茨认为，相比于中国，西方国家对发展中经济体的投资“非常少”，反而经常对这些国家“说教”，并称美国在拉丁美洲和非洲尤其没有存在感。

他说：“有一个笑话，西方教发展中国家‘该怎么做’，而中国则给他们钱。”

自星期四（11日）起，七国集团财政部长与中央银行行长在日本新潟（Niigata）进行为期三天的会议，其他受邀出席的非G7成员国包括新加坡、巴西、科摩罗（Comoros）、印度、印度尼西亚和韩国。