周五美市盘前上升 重点谈拥有Coach和Kate Spade的Tapestry Inc

星期五（5月12日）重点：

●银行股普遍反弹，带动美国华尔街股市主要股指期货星期五（5月12日）走高。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升16.20点或0.39％，报4146.80点；纳斯达克100指数期货起29.10点或0.22％，报13418.90点；道琼斯指数期货也升高143.70点，报33453.20点。

●娱乐巨头迪士尼流媒体订户流失，以及西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）存款下降，这两大消息促使道琼斯指数和标准与普尔500指数隔夜（星期四）收低。

●标准与普尔500指数隔夜微跌7.02点，闭市报4130.62点。重量级的道琼斯指数则跌221.82点，闭市报33309.51点。不过以科技股为主的纳斯达克100指逆流而上，起0.31％或41.95点，以13389.78点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是100亿5000万股，比过去20天的106亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●特斯拉首席执行官马斯克隔夜发推文称，他已为旗下的社交平台推特（Twitter）找到新首席执行官。这让许多投资者感到雀跃，因为马斯克终于会把注意力放回特斯拉的业务。这个消息带动特斯拉股价在今晚盘前上升2.43美元，截稿时报174.51美元。

●线上零售巨头亚马逊股价今晚盘前小幅上涨，截稿时微起0.06美元，报112.24美元。该股隔夜上升1.8％，是连续上涨的第八个交易日。根据道琼斯市场数据，这是自2018年7月17日以来的最长连涨纪录，当时该股是连续九个交易日上涨。

●西太平洋合众银行隔夜宣布，该行上星期的存款下降9.5％，该行也已经向美联储提供更多抵押品以提高银行的流动性。西太平洋合众银行股价在隔夜猛挫22％之后，今晚盘前回稳，微起0.05美元，截稿时报4.74美元。

●星期五下文我们来看看拥有蔻驰（Coach）和Kate Spade时装品牌的Tapestry Inc最新季度业绩。今晚盘前该股起1.19美元，截稿时报41.40美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、Novavax Inc、Palantir Technologies和Alphabet Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Tapestry Inc旗下的蔻驰手袋通常售价不到1000美元，所以吸引了许多Z世代和千禧一代消费者，也带动Tapestry Inc的业绩跑赢大盘。（路透社）

Tapestry Inc（纽约证券交易所代码：TPR）

Tapestry Inc高管隔夜上调了他们对集团年度盈利的预测，而且还认为在零售价格上涨、市场对旗下蔻驰品牌手袋的强劲需求，以及中国市场大幅反弹的支持下，集团的业绩将能免受美国奢侈品购买力放缓带来的负面影响。

Tapestry Inc高管隔夜除了对业务前景做出有信心的预测外，他们也公布了令投资者满意的第三季度业绩。单单是在中国的营业额就取得了高达20％的增长。这些利好因素带动Tapestry Inc股价隔夜上涨超过8％。

根据Tapestry Inc截至今年3月底的第三季度业绩报告，集团季度营业额虽然从去年同期的21亿4000万美元减少了5％至20亿3000万美元，但是仍和Refinitiv搜集的分析师平均预测持平。集团每股盈利则是1.36美元，比分析师平均预测的1.27美元来得高。

至于2023财年的表现，Tapestry Inc高管预测集团每股盈利会介于3.85美元至3.90美元之间，比集团之前估计的3.70美元至3.75美元范围来得好。他们也将集团年度营业额预测从约66亿美元上调至将近67亿美元。

在许多奢侈品牌对业务前进都表示谨慎的当儿，Tapestry Inc高管对业务前景的信心显得特别突出。之前古驰（Gucci）母公司Kering，甚至是路易威登（Louis Vuitton）母公司LVMH等奢侈品牌在发布季度业绩时，都先后表示消费者的报复性消费已经减退，美国市场对奢侈品的需求也放缓。

也许是Tapestry Inc旗下的蔻驰手袋通常售价通常不到1000美元，所以吸引了许多Z世代和千禧一代消费者，也带动Tapestry Inc的业绩跑赢大盘。Tapestry Inc高管就说，集团的260万新北美客户当中，就有将近一半是Z世代和千禧一代。在年轻消费者的支持下，该集团也成功地上调了蔻驰的心形手袋和Bandit单肩包等的平均售价。

至于中国市场，克雷瓦瑟拉特说：“鉴于我们在这市场的历史和所做的品牌建设投资，我们的品牌绝对是处在有利地位，可以于本季度在中国和全球市场，抓住中国消费者。我们不仅看到，也能够捉紧中国国内的发展势头。”

在Tapestry Inc信心满满的当儿，Tipranks的16名分析师当中，也有12名给予它“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是51.33美元。