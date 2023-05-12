在地铁掐死流浪汉 前美海军陆战队员自首称“不是有意的”

美国一名前海军陆战队员上周在纽约地铁里掐死一名流浪汉后自首，称“不是有意杀死”他人。

综合美媒报道，上星期一（5月1日）美国一名24岁前海军陆战队员丹尼尔·佩尼（Daniel Penny）在纽约曼哈顿乘坐地铁时，无预警地走到一名30岁黑人流浪汉乔丹·尼利（Jordan Neely）身后，并用双手将他掐死。

法医随后判定这是一起谋杀事件，指尼利因颈部受压窒息死亡。但佩尼的律师说，佩尼“从未打算伤害尼利”且“不是有意要杀死他”。

目击者称，尼利经常在纽约地铁里模仿美国已故流行天王杰克逊，因此在当地社区小有名气。案发当天，佩尼用双手掐住尼利脖子后，将他限制在车厢地板上，并在尼利停止挣扎后持续了50秒。

据悉，尼利遇袭时正在大声抱怨肚子饿，称自己准备去死。

一段长达四分钟的谋杀视频公布后，人们于星期四（5月11日）在纽约市政厅公园聚集，并为受害者乔丹·尼利举办守夜活动。（法新社）

佩尼星期五（12日）向纽约警方自首。曼哈顿地区检察官办公室随后发声明说，他们将以二级过失杀人罪指控佩尼，称他将在曼哈顿刑事法庭接受传讯。

声明指出：“在佩尼被曼哈顿刑事法庭提审前，我们不能提供任何其他信息，我们预计星期六（13日）会进行提审。”

人们在纽约市百老汇·拉法叶地铁站外为尼利献花默哀。（法新社）

这起地铁掐人致死的案件经目击者拍摄上传网络后，立即在美国引发关注和抗议，也突显了美国边缘群体的生命安全问题。