澳洲贸易部长称对中国贸易谈判感到“高兴”

澳大利亚贸易部长法雷尔说，他对在中国就消除贸易壁垒进行的会谈感到“高兴”，称这次访问是稳定中澳关系迈出的“又一步”。

路透社报道，法雷尔星期五（5月12日）与中国商务部部长王文涛结束会谈后，在新闻发布会上说：“（这次访问）是在稳定中澳关系的道路上迈出的又一步……我来到这里是为了创造一条途径，使澳洲与中国的贸易和经济关系正常化。”

随着中澳外交关系逐步稳定，北京在1月份允许四家中国企业运入澳洲煤炭，两国现已完全恢复煤炭贸易往来。

星期五早些时候，法雷尔在第16届部长级经济联席会议的开幕词中对王文涛说：”我们可以看到2015年《中澳自由贸易协定》给澳中企业和消费者带来的好处。”

在与王文涛结束会晤后，法雷尔说：“我非常高兴地确认，我们同意在自由贸易协定和其他平台下加强对话，以解决尚未解决的问题。”

法雷尔还透露，他已向王文涛发出访澳邀请，而王文涛也接受了这一提议。

中澳关系自2017年开始恶化，时任澳洲总理莫里森2020年4月呼吁国际社会就冠病溯源展开调查，令澳中关系显著恶化。中国随之限制澳洲煤炭、红酒、大麦和龙虾等产品输华。但自工党政府2022年5月上台执政后，澳中关系逐步修复。

这是中国和澳洲两国贸易部长自2019年以来的首次面对面会晤。