依赖性太大带来风险 欧盟外长支持减少对华经济依赖

欧盟首席外交政策官员说，一项减少对中国经济依赖的计划获得欧盟外长的支持，接下来必须探讨的是该如何具体实现这一目标。

路透社报道，欧盟外长星期五（5月12日）在斯德哥尔摩开会，讨论如何减少欧洲对中国的依赖。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后告诉媒体，欧盟外长广泛支持调整对华政策的计划，在更加重视中国作为一个政治对手的同时，继续将北京视为全球问题的合作伙伴和经济上的竞争对手。

博雷利说：“依赖性太大会带来风险。”他说：“欧盟同僚对我们提交的计划表示欢迎。他们同意我们重新调整对华战略的基本路线。”

他指欧盟必须从乌克兰战争爆发前所犯下的“战略错误”吸取教训，那就是过于依赖俄罗斯的天然气。

博雷利说，如今欧盟在关键技术方面包括太阳能电池板和关键材料等，对中国的依赖程度更甚于对俄罗斯能源的依赖。

他说：“去风险化只是一个名词。但这个名词背后代表着大量的工作，我们需要很多时间来审查欧盟与中国的所有经济关系。”

不过，博雷尔强调，欧盟的目的并不是让欧洲和中国经济“脱钩”，而是要重新平衡这种关系。

立陶宛外长兰茨贝吉斯则警告说，就算欧盟不想在经济上与中国脱钩，也需要为这种情况做好准备。

兰茨贝吉斯说：“我们仍然需要为可能出现脱钩情况做好准备——这不是我们希望发生的情况，像俄罗斯（入侵乌克兰）一样，也不是我们决意要制造的事，比如说台湾海峡的现状被武力所改变。”

欧盟官员将着手完善减少对中国经济依赖的提案，然后提交给欧盟领导人。预计欧盟领导人将在6月的峰会上讨论中国问题。