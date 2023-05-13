IAEA拟本月向安理会提交保护乌核电站计划

四名外交官向路透社披露，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西计划于本月内，向联合国安理会提交一份保护乌克兰扎波罗热核电站的协议安排。

这份计划是IAEA向俄罗斯及乌克兰提出的，显示俄乌双方已接近达成协议。

其中一名外交官认为俄乌双方“很有希望”就确保核电站安全达成协议。其他外交官说，一直对IAEA提出的计划持反对立场的基辅现在终于点头，但俄罗斯的立场还不是很明确。

一外交官说，格罗西计划于本月把计划提交给安理会，但提交日期尚未确定，并指格罗西正与本月的安理会轮值主席国瑞士联系。

四名外交官员还说，格罗西将向安理会概述保护扎波罗热核电站的“原则”，这些原则应得到俄罗斯和乌克兰的支持，例如不向核电站开火，也不从核电站开火。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，俄罗斯去年2月入侵乌克兰不久就控制了这座核电站。

为降低俄乌冲突引发灾难性核事故的风险，数月来，格罗西一直在努力争取与莫斯科和基辅达成一项协议。

乌克兰正准备向俄罗斯发动反攻，这意味着扎波罗热核电站及其六个反应堆附近的战斗可能加剧。

扎波罗热核电站已多次因附近遭轰炸而断电，必须借助外部电源保持反应堆冷却以免熔化。莫斯科和基辅一直相互指责必须对核电站周围的轰炸负责。