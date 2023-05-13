吉兰丹1.5万人出席开斋节活动 安华力推昌明大马议程

马来西亚首相安华星期五（5月12日）晚上在吉兰丹州举行的开斋节“昌明大马”门户开放活动，吸引超过1万5000人参加。

“当今大马”引述马新社报道，安华到哥打巴鲁致辞时承诺，政府将永远公平对待所有人，不会边缘任何州属，包括政治理念不同的州属。

安华说：“我们将永远维护联邦宪法、马来人地位、伊斯兰的官方宗教，以及马来王室。”

“政府将实施治理改革，并专注于经济复苏，落实昌明大马发展议程，不会对腐败和不当行为坐视不理。”

安华还说，政府在吉兰丹采取了许多措施，改善当地人民的经济和生活水平，例如为当地社区增加医疗设施，减少医院拥挤问题。

他说：“政府已全面维修和提升吉兰丹诊所，共38个医疗设施，金额达930万令吉（约279万新元）。”

他还说，联邦政府关心当地水灾问题，并已展开多项研究以解决水灾问题。

“此外，巴力邦（Palekbang）大桥建设将进一步促进哥打峇鲁发展。这座全长1.29公里的双向行车道斜拉桥预计将在2025年完成。”

马国副首相兼巫统主席阿末扎希、副首相法迪拉、数码通讯部长法米、环境部长聂纳兹米和丹州大臣阿末耶谷，也出席了吉兰丹的开斋节门户开放活动。

除了吉兰丹，团结政府的开斋节门户开放活动已在吉打、槟城和森美兰举行，登嘉楼和雪兰莪将在星期六和星期天举行。