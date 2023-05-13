美国欧盟拟联合应对经济胁迫问题 调整对华政策

美国与欧盟将承诺采取联合行动，解决针对中国非市场行为的担忧，并协调对半导体和其他商品的出口管制。

路透社报道，美国国务卿布林肯、欧盟委员会副主席维斯塔格和其他高级官员将于5月30日和31日，在瑞典的卢莱亚举行第四届欧盟－美国贸易和技术委员会（TTC）会议。

路透社看到的声明草案称，美国和欧盟将解决非市场行为和经济胁迫问题，并计划就如何阻止双方公司获取与战略竞争对手对外投资支援技术相关的知识进行定期会谈，间接意指中国。

声明草案还说，美国和欧盟将会针对“敏感物品”协调出口管制，包括具有军事用途的物品和半导体。这份声明只提到了中国两次，在会议之前仍有可能改变。

布鲁塞尔说，它认为中国是某些领域的合作伙伴，也是经济竞争对手和战略对手。欧盟认识到，与更加鹰派的美国协调是至关重要的，因此计划重新调整对华政策。

声明草案强调了中国的医疗器械行业，称跨大西洋伙伴正在 “探索可能的行动”，以应对非市场政策和做法所带来的威胁。他们还计划合作，努力打击外国操纵信息的行为，包括 “中国对俄罗斯关于乌克兰战争的虚假信息叙述的放大”。双方还说，他们致力于与七国集团（G7）合作，协调行动，抵制经济胁迫行为，例如欧盟称中国对欧盟成员国立陶宛实施的贸易限制。