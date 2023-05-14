拜登：虽未到“紧要关头” 但债务谈判正取得进展

美国或最早在6月1日出现债务违约，美国总统拜登说，官员们正在就债务上限进行谈判，将在未来两天公布更多消息。

综合彭博社和路透社报道，拜登星期六（5月13日）登上空军一号前对记者说：“我认为他们正在取得进展，这很难说，我们还没有到紧要关头，但我们确实在讨论一些我们都可以做出的改变。”

美国白宫官员和国会官员将在本周末继续进行谈判，拜登与国会众议长麦卡锡的会议从星期五（12日）推迟到下周，双方都表示谈判已有“进展迹象”。

6月1日即将来临，分析认为，两党的谈判矛盾在于是否将削减开支与提高债务上限挂钩，称麦卡锡提出2023年《限制、储蓄、增长法案》实质是要取消拜登任内几乎所有标志性施政计划。对此，民主党绝不让步，坚持提高债务上限不得附加任何条件。

美财政部星期五表明，截至5月10日，美政府只有880亿美元（约1177亿新元）的非常措施支付账单，该数额较一周前1100亿美元有所减少。这意味着在3330亿美元的授权措施中，只有超过四分之一的措施可用于防止美国在法定债务限额下耗尽借款空间。

耶伦将在未来两周内向国会汇报美国距离违约仍有多远，并为拜登政府执政期间债务发行量骤增一事进行辩护。

耶伦在日本新泻出席七国集团（G7）财长和央行行长会议时说：“我不想具体说明我们何时公布最新情况，当我们认为有更多信息时，但肯定是在未来几周内。”