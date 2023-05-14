土耳其启动总统选举 埃尔多安面临连任挑战

土耳其星期天（5月14日）举行全国大选，总统埃尔多安的竞争对手克勒奇达尔奥卢（Kemal Kilicdaroglu）民调略微领先，埃尔多安连任面临挑战。

路透社报道，土耳其选民将于当地时间上午8时（新加坡时间下午1时）开始投票，并于同日下午5时（新加坡时间晚上8时）结束投票。根据土耳其选举法，在晚上9时前禁止公布任何选情结果。

但在同日晚些时候，或出现明显迹象显示土耳其是否须进行决选投票。若没有候选人在首轮投票中斩获超50%的支持，该国将在5月28日进行第二轮投票。

最新的选前民调显示，由六个反对党组成的“民族联盟”阵营候选人克勒奇达尔奥卢的民调支持率，略微领先埃尔多安的正义与发展党及其盟党组成的“人民联盟”（People’s Alliance）。

新华社引述土耳其最近五次选前民调数据报道称，克勒奇达尔奥卢与埃尔多安支持率接近，双方互有领先，差距在1.7到5.8个百分点之间。

“民族联盟”阵营候选人克勒奇达尔奥卢承诺，将推动土耳其经济发展转型和产业升级、实现经济增速超5.5%，以及使国民人均年收入超2万美元（约2.6万新元）。（路透社）

分析认为，在2014年和2018年的总统选举中，埃尔多安均在首轮投票中以超过50%的得票率直接当选。但在此次总统选举中，因反对党联盟阵容强大，以及国内经济状况不佳等原因，埃尔多安寻求连任面临严峻挑战。

此外，胶着的选情显示，即便克勒奇达尔奥卢最终成功击败埃尔多安当选，其执政生涯也难一帆风顺。

另一方面，“民族联盟”还得到议会第三大党、亲库尔德人的左翼政党人民民主党支持，而库尔德选民票数占总票数的15%至20%，有着关键的决定性作用。

因被官方认为与库尔德“恐怖组织”有关联，人民民主党前党魁德米尔塔什遭到监禁，该党将不参加今年总统选举，但已号召选民支持“民族联盟”。