研究：土星环比土星年轻约40亿年

美国一项研究显示，土星环可能只有不到四亿年的历史，与诞生已45亿年的土星相比，“年轻”了至少约40亿年。

据新华社星期天（5月14日）报道，美国科罗拉多大学等机构的科研人员说，他们分析了“卡西尼”探测器于2004年至2017年间，在土星环外围区域捕捉到的163粒宇宙尘埃，通过它们的运动状况计算尘埃在土星环中沉积的速度，推断出土星环年龄为一亿年到四亿年。

相关论文于星期五（12日）发表在新一期美国《科学进展》杂志上。

学术界传统看法是土星环与土星同时诞生，近年来有新理论认为土星环较为年轻，这项研究为后者提供了佐证。

研究人员说，土星环主要由水冰颗粒构成，其他固态杂质的体积占比不到2%，如果土星环已经诞生几十亿年，它不应该如此“干净”。

目前人们尚不清楚土星环是怎样诞生的。近年来的观测显示，土星环正在不断被侵蚀，可能会在一亿年内完全消失。

2018年年末，美国航天局一项研究显示，土星正在“吃掉”环绕运行的土星环，通过引力将这些颗粒吸入上层大气，称这一作用或让土星环在三亿年后消失。

土星环主要由大小从微米到米不等的水冰颗粒组成，颗粒的轨道速度本来与土星引力维持在平衡状态，但来自太阳的紫外光或宇宙流星尘轰击导致的等离子云大幅改变了这种平衡，让颗粒掉落下去。