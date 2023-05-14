林冠英：央行与政府政策须一致 以维持经济增长

马来西亚联合执政党民主行动党主席林冠英认为，国家银行（中央银行）与联邦政府政策缺乏一致性，或使马国难以在2023年第二季度维持维持强劲的经济增长。

《东方日报》报道，林冠英星期天（5月14日）发文告说，马国今年第一季度国内生产总值（GDP）按年增长5.6%，高于市场预测的5%中值，是因为政府与央行在经济政策上维持一致，专注于可持续的GDP增长。

“然而，5月3日，国家银行出人意料地上调了隔夜政策利率，令超过80%做出经济预测的经济学家感到意外，这可能使马国很难在2023年第二季度重复第一季度5.6%的GDP增长。”

林冠英说，马国央行总裁诺珊霞日前对央行出乎意外地升息的解释，是希望遏制通货膨胀回弹，但这说法造成了一些混淆。因为核心通胀率早在今年第一季度便放缓至3.9%，而2022年最后一个季度则为4.2%。

“为什么通胀问题现在需要加息，而2023年1月和3月国行暂停上调隔夜政策利率时却不是问题?为何在整体和核心通胀更高的情况下，马国央行两次暂停上调隔夜政策利率（OPR）?”

林冠英质疑，若按照诺珊霞的说法，核心通胀是个严重问题，为何央行要在今年1月和3月两度暂停升息？若央行十分担忧总体通胀和核心通胀，就应在今年1月和3月立即上调隔夜政策利率，而不是等到现在。

林冠英说，尽管国行在今年1月和3月没有升息，但总体通胀率和核心通胀率在2023年3月分别成功降至3.4%和3.8%。即便国行没有上调隔夜政策利率，但总体和核心通胀都已得到控制。

他认为，在没有任何迹象表明通胀将再次回升的情况下，央行上调隔夜利率的举措，将给个体和中小企业造成不必要的财务困难。