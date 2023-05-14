掌握国会过半席次？ 国盟不承认也不否认

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更新 / 2023年5月14日 4:04 PM
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发布 / 2023年5月14日 4:02 PM
国盟是否掌握国会过半席次，国盟选举主任沙努西（左三）不证实也不否认。图为沙努西星期六晚间在吉打的国盟造势大会授旗给当地国盟各党代表。左二为国盟总秘书韩沙再努丁。（星洲日报）
国盟是否掌握国会过半席次，国盟选举主任沙努西（左三）不证实也不否认。图为沙努西星期六晚间在吉打的国盟造势大会授旗给当地国盟各党代表。左二为国盟总秘书韩沙再努丁。（星洲日报）

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马来西亚社交媒体近来盛传在野的国民联盟（国盟）已获多数国会议员支持而足以推翻现任政府，国盟选举主任沙努西说，他无法证实但也不否认。他也强调，国盟与希盟关于同步举行六州选举的协议仍然有效。

沙努西也是吉打州务大臣。他星期六（5月13日）晚间在吉打莪占必叻出席国盟造势活动后的记者会，回应社交媒体指国盟已经掌握国会过半席次的说法。他说：“如果能实现，我当然高兴。我期待那一刻到来，我祈祷它成真。”

至于国盟已掌握多少名国会议员支持，他说：“不要问我，我不是国会议员。”他认为，政治上任何可能性都存在。

至于备受关注的西马六州选举，沙努西指出，六州政府首脑今年2月会面时达成的协议迄今不变。这是因为若不同步举行州选举，国盟与希盟都都有风险。“我们那次会面商议了（解散州议会）那件事。如果同步选举（选民）就能返乡投票，那是最好的。我相信这项共识仍存在。”

他说：“没人有任何（其它）计划。我不确定希盟会否突然转向，但我们仍希望吉打、吉兰丹、登嘉楼同日选举。”

来自希盟的雪兰莪州务大臣阿米鲁丁、槟城州首席部长曹观友与森美兰州务大臣阿米努丁，以及来自国盟的吉兰丹州务大臣阿末耶谷、登嘉楼州务大臣阿末山苏里，以及吉打州务大臣沙努西2月22日举行会谈，并同意六州在6月最后两周同时解散州议会。

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