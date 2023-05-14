掌握国会过半席次？ 国盟不承认也不否认

马来西亚社交媒体近来盛传在野的国民联盟（国盟）已获多数国会议员支持而足以推翻现任政府，国盟选举主任沙努西说，他无法证实但也不否认。他也强调，国盟与希盟关于同步举行六州选举的协议仍然有效。

沙努西也是吉打州务大臣。他星期六（5月13日）晚间在吉打莪占必叻出席国盟造势活动后的记者会，回应社交媒体指国盟已经掌握国会过半席次的说法。他说：“如果能实现，我当然高兴。我期待那一刻到来，我祈祷它成真。”

至于国盟已掌握多少名国会议员支持，他说：“不要问我，我不是国会议员。”他认为，政治上任何可能性都存在。

至于备受关注的西马六州选举，沙努西指出，六州政府首脑今年2月会面时达成的协议迄今不变。这是因为若不同步举行州选举，国盟与希盟都都有风险。“我们那次会面商议了（解散州议会）那件事。如果同步选举（选民）就能返乡投票，那是最好的。我相信这项共识仍存在。”

他说：“没人有任何（其它）计划。我不确定希盟会否突然转向，但我们仍希望吉打、吉兰丹、登嘉楼同日选举。”

来自希盟的雪兰莪州务大臣阿米鲁丁、槟城州首席部长曹观友与森美兰州务大臣阿米努丁，以及来自国盟的吉兰丹州务大臣阿末耶谷、登嘉楼州务大臣阿末山苏里，以及吉打州务大臣沙努西2月22日举行会谈，并同意六州在6月最后两周同时解散州议会。