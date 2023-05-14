泽连斯基感谢德国援助 望今年大败俄军

乌克兰总统泽连斯基星期天（5月14日）在柏林与德国总理朔尔茨会晤。他感谢德国提供的援助，称德国是“真正的朋友”，并表明乌克兰与西方盟友最早今年就能使俄罗斯迎来“不可逆转”的败局。

路透社报道，泽连斯基当天与朔尔茨共同出席新闻发布会时指出，德国提供的援助挽救了乌克兰人的生命，基辅会永远心存感激。

泽连斯基还说，已是时候决定今年决出胜败，“我们可以在今年就让侵略者迎来不可逆转的败局。”

朔尔茨表态道：“我已说过许多次，今天再次重申：只要有必要，德国将一直支持你们（乌克兰）。”

这是俄乌战争爆发以来，泽连斯基首次对德国进行国事访问。德当局也在泽连斯基抵达前夕，宣布将向乌克兰提供27亿欧元（约39.5亿新元）的军备援助，包括30辆豹式坦克。

朔尔茨强调，乌克兰准备好迎接和平，但这份和平不该是单纯的冻结战争（即只停火而不达成任何和平协议）或受俄罗斯支配，这是乌克兰的正当诉求，也是德国所支持的诉求。

朔尔茨还说，他将与泽连斯基于星期天下午一同飞往德国城市亚琛（Aachen），泽连斯基将在那里被授予查理曼奖（Charlemagne Prize）。

查理曼奖，即亚琛国际查理曼奖，于1950年在亚琛设立，旨在褒奖为促进欧洲一体化做出贡献的人士。

查理曼奖颁奖委员会在声明中说，在泽连斯基的领导下，乌克兰人民不仅为自己的国家而战，也在“为欧洲和欧洲价值观而战”。