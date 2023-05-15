土耳其总统选举：埃尔多安得票未过半

已在土耳其执政20年的埃尔多安在总统选举中的得票低于50%，料将与竞争对手克勒奇达尔奥卢在第二轮投票中对决。

路透社报道，在星期天（5月14日）举行的土耳其总统和议会选举投票中，埃尔多安和克勒奇达尔奥卢（Kemal Kilicdaroglu）的得票都没有过半。

根据土耳其国家广播公司TRT报道，超过96.9%的投票箱已完成清点，埃尔多安获得的选票为49.6%，克勒奇达尔奥卢为44.6%，另一名候选人奥安（Sinan Ogan）仅得5.3%的选票。

埃尔多安和克勒奇达尔奥卢都声称领先并对票数提出异议。两人都警告，国家两极分化日趋严重，避免过早对选举结果下定论。

如果没有任何候选人赢得过半的票数，前两名候选人将在5月28日的第二轮投票中决一胜负。

选前的民意调查显示总统选举的竞争非常激烈，但领导六党联盟的克勒奇达尔奥卢略微领先，上周五的两项民调甚至显示他的支持率超过了50%的门槛。

土耳其媒体认为，此次大选中备受选民关注的议题包括经济问题、地震灾难应对、土境内的叙利亚难民问题等。

根据土耳其最高选举委员会的数据，土耳其约有6410万注册选民，其中境外注册选民约340万。境外投票已于5月9日结束。正式计票结果预计在5月19日由最高选举委员会公布。

土耳其总统任期五年，选举采用两轮投票制的全民直选。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率前两位候选人参加第二轮角逐。第二轮投票将于本月28日举行。土议会选举实行比例代表制，政党和党团联盟进入议会的得票率门槛为7%。