白罗斯总统多日未露面 传健康亮红灯

白罗斯总统卢卡申科多天未公开露面，还缺席了星期天（5月14日）的一个年度活动，引发外界猜测他的健康出了严重问题。

路透社报道，星期天（5月14日）是白罗斯庆祝国旗、国徽和国歌的纪念日，当天在首都明斯克举行的年轻人宣誓效忠前苏联国家国旗仪式，卢卡申科并没有现身。

白罗斯国家通讯社BelTA报道，卢卡申科在仪式上的演说稿由总理戈洛夫琴科代为宣读。

上周二（9日），卢卡申科疑因身体不适，只参加了莫斯科二次世界大战胜利日的部分活动就离开，而在明斯克的另一场纪念活动，他虽然出席却没有致辞，这是多年来的首次。

卢卡申科自那天之后就没有在公开场合出现，BelTA没有说明原因。

卢卡申科的办公室拒绝回应置评请求。

据反对派新闻媒体欧洲电台（Euroradio）报道，卢卡申科13日到明斯克一家精英诊所看病。

俄罗斯在线出版物Podyom引述俄罗斯联邦会议下议院国家杜马高级成员扎图林（Konstantin Zatulin）的话说：“（卢卡申科）只是病了……可能需要休息。”

现年68岁的卢卡申科自1994年起担任白罗斯总统，是俄罗斯总统普京的坚定盟友。

欧美媒体称卢卡申科为“欧洲的最后一个独裁者”，因他在任期间持续动用警察镇压抗议活动，白罗斯法院下令关闭持不同政见的媒体机构，并对反对派判处长期监禁，活动人士纷纷逃离了白罗斯。