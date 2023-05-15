安华：政府延长反贪会与总检察长任期做法正确

马来西亚首相安华说，政府延长反贪污委员会主席阿占巴基，以及总检察长依德鲁斯哈仑的任期是正确的做法。他说，政府满意两人的能力和表现。

阿占巴基与依德鲁斯哈仑都是前首相慕尤丁执政时委任的，社交媒体之前盛传两人将在安华上台后遭撤换。

安华星期一（5月15日）在国家经济行动理事会议后的记者会受询时说，他让阿占巴基与依德鲁斯哈仑有绝对弹性去履行职责。“就我所见，他们的工作令人满意。他（阿占巴基）在采取行动时，没有偏袒任何政党或派别。”

安华说，阿占巴基在调查期间一些雷厉风行的行动是史无前例的，包括锁定并搜查数名部长的办公室。他说，阿占巴基的这些表现让政府决定延长他的任期。

2020年2月底“喜来登事件”导致希盟政府垮台后，前首相慕尤丁2020年3月1日宣誓就任。慕尤丁同年3月9日宣布，国家元首同意希盟政府时期委任的反贪会主席拉蒂法缩短任期，并由时任反贪会副主席阿占巴基升任主席。

政府首席秘书莫哈末祖基上星期三（10日）发文告宣布，政府同意阿占巴基继续担任反贪会主席，这项委任上星期五（12日）生效。

总检察长依德鲁斯哈仑则是国会下议院前议长阿兹哈哈仑的兄长。慕尤丁政府2020年3月6日宣布委任依德鲁斯出任总检察长，任期两年。依德鲁斯当时取代因希盟政府垮台而辞职的前总检察长汤米托马斯。依斯迈政府2022年3月6日宣布依德鲁斯的任期延长一年。

安华今年2月说，政府尚未决定是否让依德鲁斯哈仑继续担任原职。当局过后宣布延长依德鲁斯哈仑的任期。